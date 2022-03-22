مؤتمر خدمات الحج والعمرة يناقش قياس أداء خدمات الحجيج

وأضاف: "يتمثل المستهدف الثاني في الارتقاء بجودة الخدمات، ويشارك فيه عدد من القطاعات والجهات، بهدف الوصول لأرقام متقدمة في الرضا وجودة الخدمات، بينما المستهدف الثالث هو إثراء التجربة الذي يتعلق بألا تقتصر زيارة ضيوف الرحمن للمشاعر المقدسة، بل تُثرى تلك التجربة بالمواقع التاريخية"، مشيرًا إلى أن المستهدف في 2030 هو تهيئة 40 موقعًا تاريخيًا وإسلاميًا، مثل موقع معركة أحد وغيرها.