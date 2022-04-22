مؤتمر مستقبل الطيران يركز على تطبيق أعلى المعايير الدولية والمحلية في الممارسات البيئية

كما تعمل الهيئة حالياً على تطوير التقرير الثالث بعد تسليم التقرير الأول في 2018م والتقرير الثاني في 2021م، للخطة الوطنية المعنية (State Action plan) لخفض انبعاث الغازات الدفيئة متضمنة ثاني أكسيد الكربون الصادرة من أنشطة الطيران المدني من خلال تحسين مسارات الرحلات الجوية، وتحسين إجراءات التشغيل في المطارات والحركة الأرضية، إلى جانب برامج تحسين كفاءات الطائرات والمحركات مع الشركات المشغلة وحصر ومعرفة المصادر وكميات الانبعاثات وتبني أفضل الممارسات العالمية لخفض تلك الانبعاثات، حيث تعكس هذه الخطة مدى التزام المملكة واهتمامها بحماية البيئة ومخاطر تغيير المناخ، بالعمل المستمر على تحديث الخطط لتعزيز مبدأ الشفافية والالتزام، ومن المبادرات المستقبلية التي لها شأن في الهيئة بالعمل بها للمحافظة على البيئة: مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة لتحويل مطار عرعر ومطار القريات إلى مطارين معتمدين كلياً على الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة باعتماد جزئي على الطاقة المتجددة.