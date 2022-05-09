مؤتمر مستقبل الطيران يسلط الضوء على سبل تطوير القطاع واستدامته

ناقشت جلسات اليوم الأول لمؤتمر مستقبل الطيران المنعقد في العاصمة الرياض على مدى ثلاثة أيام، "الخصخصة كعامل لتمكين رحلة ناجحة".
وتم التطرق إلى زيادة الجودة والكفاءة والقدرة التنافسية من خلال خصخصة مكونات قطاع الطيران، حيث تحدث الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام "داكو" فهد الحربي، ووزير النقل الأردني المهندس وجيه عزيرة، وخبير الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمنظمه الطيران المدني الدولي أنطوان شريك، ونائب الرئيس الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للخصصة سلطان القحطاني، ورئيس مجلس إدارة شركة طيبة لتطوير المطارات الدكتور إبراهيم الراجحي، ووزير الطيران النيجري هادي أبو بكر.
وتناول المشاركون خلال الجلسات وضع الحلول والابتكارات في قطاع الطيران، مشيرين إلى الدور الذي يلعبه التفكير في تحقيق الاستدامة، وذلك من خلال مواكبة المتغيرات وتسخير الإمكانات في التكنولوجيا، إلى جانب إيجاد صورة جيدة للنظام البيئي، حيث شارك بها الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Aeroplex Group Partners كيرت كاستانيا، والأمين العام لمنظمة الناقلات الجوية العربية جوزيف فارادي.
وتطرقت الجلسة الأخيرة خلال أعمال اليوم الأول التي حملت عنوان "المرونة والانتعاش والتجديد" إلى الوظائف المهددة في مجال الطيران واستحداث طرق جديدة للسفر وصولًا إلى آفاق أرحب لتلبية احتياجات المسافرين، إلى جانب تجديد المرونة لإيصال صورة أكثر استدامه في الخدمة، بمشاركة نائب الرئيس لتنفيذ الحلول في شركة الاتصالات السعودية صالح الزهراني، والمدير العام للمفوضية الأوروبية هنريك هولولي، ونائب رئيس سياسة الاستدامة العالمية وشركات بوينج في هولندا براين موران، والممثل الدائم للمملكة في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي الدكتور بدر الصقري.
يشار إلى أن المؤتمر يحضره نخبة من ممثلي قطاع الطيران المدني حول العالم وقادة الطيران المدني من مختلف الدول والمنظمات علاوة على الرؤساء التنفيذيين لعدد من شركات النقل الجوي الدولية ومجموعة من رجال الأعمال وبمشاركة أكثر من (120) متحدثًا.
وتتناول جلسات المؤتمر الفرص الاستثمارية في قطاع الطيران المدني، وتسليط الضوء على إمكانية استثمار الفرص الواعدة والتوسع في قطاع الطيران لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للقطاع، كما يبرز من خلال العديد من الجلسات المتخصصة على مدى ثلاثة أيام الفرص الاستثمارية وإسهام الطيران المدني في النمو الاقتصادي.