مؤتمر مستقبل الطيران يسلط الضوء على سبل تطوير القطاع واستدامته

وتطرقت الجلسة الأخيرة خلال أعمال اليوم الأول التي حملت عنوان "المرونة والانتعاش والتجديد" إلى الوظائف المهددة في مجال الطيران واستحداث طرق جديدة للسفر وصولًا إلى آفاق أرحب لتلبية احتياجات المسافرين، إلى جانب تجديد المرونة لإيصال صورة أكثر استدامه في الخدمة، بمشاركة نائب الرئيس لتنفيذ الحلول في شركة الاتصالات السعودية صالح الزهراني، والمدير العام للمفوضية الأوروبية هنريك هولولي، ونائب رئيس سياسة الاستدامة العالمية وشركات بوينج في هولندا براين موران، والممثل الدائم للمملكة في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي الدكتور بدر الصقري.