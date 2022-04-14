مؤتمر مستقبل الطيران يناقش "الاستدامة والابتكار والنمو"

ويحقق المؤتمر أحد مستهدفات استراتيجية قطاع الطيران المدني المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ليصبح مؤتمرًا عالميًا متكاملًا وفريدًا من نوعه يوفّر فرصًا استثمارية ضخمة، مستفيدًا من الموقع الاستراتيجي المميز للمملكة بين قارات العالم الثلاث؛ وهو ما يعزّز جاذبيتها لتكون منصة لوجستية عالمية، لتكون المملكة مركزًا للطيران العالمي باستثمارات تبلغ 100 مليار دولار بحلول عام 2030م وإنشاء مطار جديد وضخم بمدينة الرياض، وثمانية مطارات أخرى موزعة في مناطق المملكة منها أربعة مطارات بالشراكة مع القطاع الخاص.