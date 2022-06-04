مؤسسة الملك خالد تطلق أولى استثماراتها المجتمعية في مجال الفرص الخضراء

وستتاح المنحة لجميع المشاريع التي تجمع بين التنمية والاستدامة، مثل فرص العمل في مجالات إعادة التدوير، والطاقة المتجددة، والسياحة البيئية، والزراعة العضوية أو المستدامة، والحد من هدر الغذاء، ومكافحة التصحر والتشجير، والاستهلاك الرشيد للمياه والموارد وغيرها.