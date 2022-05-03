مؤسسة جسر الملك فهد: تم التعامل بشكل طبيعي مع الكثافة المرورية ولا صحة لخبر الثلاث ساعات

وقالت المؤسسة إن جميع الجهات العاملة في الجسر تعمل بكامل طاقتها؛ حيث بلغ عدد المركبات التي عبرت جسر الملك فهد من الساعة ٠٧:٠٠ ص إلى ٠٧:٠٠ م هذا اليوم (١٦,٧٩٦) مركبة، بمعدل (١,٤٠٠) مركبة في الساعة.