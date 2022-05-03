مؤسسة جسر الملك فهد: تم التعامل بشكل طبيعي مع الكثافة المرورية ولا صحة لخبر الثلاث ساعات

نفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد ما نشرته إحدى وسائل الإعلام عن أن الوقت المقدر لعبور جسر الملك فهد عصر اليوم الثلاثاء ثلاث ساعات ونصف وكان هناك عودة للعديد من المركبات إلى السعودية.
وقالت المؤسسة إن جميع الجهات العاملة في الجسر تعمل بكامل طاقتها؛ حيث بلغ عدد المركبات التي عبرت جسر الملك فهد من الساعة ٠٧:٠٠ ص إلى ٠٧:٠٠ م هذا اليوم (١٦,٧٩٦) مركبة، بمعدل (١,٤٠٠) مركبة في الساعة.
وأضافت المؤسسة أن وجود كثافة مرورية عالية مسألة طبيعية في اليوم الثاني من عيد الفطر المبارك، غير أن جميع القطاعات كانت مستعدة تماماً لمواجهة وقت الذروة والذي كان متوقعاً، وتم التعامل معه بشكلٍ طبيعي.