مؤسسة "مبادرة مستقبل الاستثمار" تزيح الستار عن إطار ومنهجية تصنيف شامل جديدين للاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

وتحقيقًا للأهداف المعلن عنها، استثمرت المؤسسة 500 ألف يورو في شركة "تيمبيتر" Timbeter، إحدى كبرى الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا الخضراء، والمتخصصة في قياس الأخشاب. وتوفر شركة "تيمبيتر" تطبيقًا في تقنية البصريات الضوئية يعمل بالذكاء الاصطناعي، يحدد بدقة كميات الحطب في منطقة ما ويقيس طولها وقطرها بدقة؛ وهي تقنية لا غنى عنها من أجل تحقيق إدارة أكثر استباقية للغابات واستدامة أكبر للقطاع، وكذلك من أجل زيادة شفافية سلسلة التوريد واستدامتها واعتمادها، وبالتوافق مع عمليات الاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.