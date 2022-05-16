"مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار" تعلن عن قمتها الإقليمية بعنوان الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

ووفقًا لريتشارد أتياس، المدير التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute): "يعاني الكوكب من مشاكل كبيرة مع المناخ، مع تدمير الطبيعة والسلام والأمن؛ لكن لدينا أيضًا موارد هائلة؛ بما في ذلك إنسانيتنا المشتركة. ونعتقد أن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) أداة مهمة لجمعنا معًا، وتوجيه رأس المال لمواجهة هذه التحديات. عَمَلُنا في المؤسسة مستوحىً من جيل جديد من القادة، العديد منهم من النساء، والعديد منهم حتى دون سن الأربعين. سيكون هؤلاء القادة حاضرين في هذا الحدث، وهم الدوافع والمحركات للتغيير الذي نحتاجه".