"مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار" تعلن عن قمتها الإقليمية بعنوان الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

أعلنت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار عن قمتها الإقليمية بعنوان الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) الشاملة في الأسواق الناشئة؛ حيث ستقدم المؤسسة في القمة، مبادرة "مستقبل الاستثمار" (FII Institute) إطار عمل للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) شامل وجديد؛ وذلك لتسريع استثمارات ESG في الاقتصادات الناشئة.
وتستضيف مؤسسة مبادرة "مستقبل الاستثمار" (FII Institute) قمة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في الأسواق الناشئة في روزوود لندن بإنجلترا، في 20 مايو 2022، من الساعة 9:00 إلى الساعة 16:00؛ حيث ستجمع القمة بين المستثمرين الدوليين، وقادة العالم، وقادة الفكر، وصانعي السياسات، والمديرين التنفيذيين العالميين، ورؤساء الاستدامة؛ لمناقشة وتشكيل مستقبل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، خاصة في الأسواق الناشئة.
وخلال هذا الحدث، ستركز مؤسسة مبادرة "مستقبل الاستثمار" (FII Institute) على موضوعين رئيسيين: مستقبل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) ومستقبل الاستدامة، مع أكثر من 40 متحدثًا من القادة والخبراء الدوليين؛ يتقدمهم ياسر الرميان (محافظ صندوق الاستثمارات العامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، ورئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية)، والسيدة الدكتورة ياسمين فؤاد (وزيرة البيئة في جمهورية مصر العربية)، ولاري فينك (الرئيس التنفيذي لشركة Blackrock)، والسيناتور ماتيو رينزي (رئيس وزراء إيطاليا السابق)، ونويل كوين (الرئيس التنفيذي العالمي لمجموعة HSBC القابضة)، وفنسنت كيفيني (اللورد عمدة مدينة لندن).
إضافة إلى ذلك، ستكشف مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute) عن إطار عمل شامل جديد للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) ومنهجية للتسجيل، تم تطويره لتسريع استثمارات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في الاقتصادات الناشئة.
ووفقًا لريتشارد أتياس، المدير التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute): "يعاني الكوكب من مشاكل كبيرة مع المناخ، مع تدمير الطبيعة والسلام والأمن؛ لكن لدينا أيضًا موارد هائلة؛ بما في ذلك إنسانيتنا المشتركة. ونعتقد أن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) أداة مهمة لجمعنا معًا، وتوجيه رأس المال لمواجهة هذه التحديات. عَمَلُنا في المؤسسة مستوحىً من جيل جديد من القادة، العديد منهم من النساء، والعديد منهم حتى دون سن الأربعين. سيكون هؤلاء القادة حاضرين في هذا الحدث، وهم الدوافع والمحركات للتغيير الذي نحتاجه".
هذا فيما يُعتبر استخدام معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لاتخاذ قرارات الاستثمار في ازدهار عالمي؛ حيث من المتوقع أن تصل الأصول إلى 53 تريليون دولار أمريكي، أي حوالى ثلث الأصول المدارة العالمية بحلول عام 2025؛ فإن عدم وجود إطار للتنفيذ الفعال للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في الاقتصادات الناشئة يمثل حجر عثرة للمستثمرين، ومن خلال إطار قياس الملكية الخاص بمعهد مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute)، والذي تم تطويره بالتعاون مع المستثمرين والشركات العالمية والشركاء الاستراتيجيين لـInstitute FII؛ ستكون هناك -أخيرًا- الأداة المطلوبة لتطوير استراتيجيات الاستثمار المستدام في هذه الأسواق.
ويتماشى هذا الحدث، الذي يحقق ركيزة XCHANGE للمؤسسة، مع مجال تركيزه المتمثل في الاستدامة؛ حيث تعمل المؤسسة للتأثير على الإنسانية عبر أربعة مجالات تركيز: (الذكاء الاصطناعي، وعلوم الروبوت، والتعليم، والرعاية الصحية والاستدامة)، كما يُعد هذا الحدث جزءًا من سلسلة من الأحداث التي تستضيفها المؤسسة، والتي ستتوج في النسخة السادسة من منتدى FII السنوي في الرياض بالمملكة العربية السعودية، في أكتوبر القادم.
جدير بالذكر أن مؤسسة مبادرة "مستقبل الاستثمار" هي مؤسسة عالمية غير ربحية ذات ذراع استثماري وأجندة واحدة؛ ألا وهي التأثير في الإنسانية. وهي ملتزمة بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، وتدعم ألمع العقول لتحويل الأفكار إلى حلول واقعية من خلال أربع مجالات: الذكاء الاصطناعي، وعلوم الروبوت، والتعليم، والرعاية الصحية والاستدامة.
وفي رسالتها تؤكد المؤسسة: "نحن نتواجد في المكان المناسب وفي الوقت المناسب عندما يجتمع صناع القرار والمستثمرون وجيل واعد من الشباب معًا، مفعمين بروح من التطلعات والطموح والتحفيز والاستعداد للتغيير. نحن نسخّر هذه الطاقة في ثلاث ركائز: (الفكر، والتعاون، والعمل)، ونستثمر في الابتكارات التي تُحدث تغييرًا في الحياة على مستوى العالم".