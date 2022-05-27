مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" تختتم مشاركتها في منتدى "دافوس"

في حين مثّلت جلسات المجلس الحوارية الأخرى منصة للحوار وتبادل الخبرات ضمن مناقشة أبرز تحديات المستقبل ما بين الخبرات العالمية والشباب السعودي وأقرانه من أنحاء العالم، تطرقت لموضوعات: مفهوم الشباب العالمي، والاقتصاد الاجتماعي، والقلق المناخي، ومخاطر فضاء الإنترنت، ودعم الشباب في الحصول على أول وظيفة ملائمة، ومسارات المستقبل الوظيفية، ومقياس الأخلاق الجديد المرتبط بالشباب، والانطلاق في عصر ارتفاع تكلفة المعيشة، إضافة إلى مساعدة الشباب على الازدهار في مقر العمل الهجين.