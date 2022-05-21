مؤسسة مسك في 2021.. الخير طال 490 ألف مستفيد و170 شركة ناشئة

وفيما يخص الإنجازات النوعية، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" عن إطلاق مشروع "مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية"، التي ستكون أول مدينة غير ربحية في العالم، وتسهم في تحقيق مستهدفات المؤسسة في دعم الابتكار وريادة الأعمال، وتأهيل قيادات المستقبل، ومن المنتظر أن تكون المدينة نموذجًا ملهمًا لتطوير القطاع غير الربحي عالميًّا، وحاضنة للعديد من المجاميع الشبابية والتطوعية، وكذلك المؤسسات غير الربحية المحلية والعالمية.