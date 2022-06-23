مؤسس تصنيف إس كيو: الجامعات السعودية تحقق تطلعات رؤية ولي العهد.. وتبرز عالمياً

وأثناء افتتاح الحدث، قال المدير الإقليمي لـ QS ، الدكتور أشوين فرنانديز: "تهدف رؤية السعودية 2030 إلى خلق قوة معرفية عظمى تسمح للجامعات في المملكة بالوقوف جنبًا إلى جنب مع بقية العالم، ومن الواضح أن ارتفاع إنتاجية البحث وسمعته هو علامة على أن المملكة تسير في الاتجاه الصحيح".