مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12881 نقطة

وكانت أسهم شركات النهدي، وتكوين، والمواساة، وبتروكيم، واتحاد اتصالات الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات عطاء، والتأمين العربية، والدواء، وتنمية، ودور الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 14.50% و3.69%.