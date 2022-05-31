مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 12921.74 نقطة

وكانت أسهم شركات أمانة للتأمين، معادن، بترو رابغ، الصقر للتأمين، والخليجية العامة الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات المتحدة للتأمين، أسمنت المدينة، أسوق عبدالله العثيم، جدوى ريت السعودية، ووقت اللياقة الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و 5.50%.