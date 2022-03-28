مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 13064 نقطة

وكانت أسهم شركات: أكوا باور، وصناعة الورق، وإسمنت اليمامة، وإسمنت نجران، وإسمنت المدينة، الأكثر ارتفاعا. أما أسهم شركات: ملاذ للتأمين، جدوى ريت السعودية، وعناية، وأميانتيت، وسيرا، الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 7.80% 3.25%.