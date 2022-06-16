مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11824.42 نقطة

وكانت أسهم شركات وفرة، والإنماء طوكيو مارين، واتحاد الاتصالات، وبوبا العربية، والاستثمار الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات تكافل الراجحي، والصادرات، وتهامة، وأنعام القابضة، وبحر العرب الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و10%.