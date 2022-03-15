مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 12407 نقاط

وكانت أسهم شركات اتحاد اتصالات، وأمانة للتأمين، وعناية، وسلامة، وشمس الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات معادن، والدواء، وأنعام القابضة، والتأمين العربية، وسابك للمغذيات الزراعية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.48% و6.88%.