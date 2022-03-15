مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 12407 نقاط

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضًا 84.54 نقطة ليقفل عند مستوى 12407.60 نقاط, بتداولات بلغت قيمتها 6.9 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 156 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 360 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 76 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 124 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات اتحاد اتصالات، وأمانة للتأمين، وعناية، وسلامة، وشمس الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات معادن، والدواء، وأنعام القابضة، والتأمين العربية، وسابك للمغذيات الزراعية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.48% و6.88%.
فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ودار الأركان، وكهرباء السعودية، والإنماء، وزين السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والدواء، وسابك، ومعادن، الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 68.69 نقطة ليقفل عند مستوى 24435.06 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 81 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 800 ألف سهم تقاسمتها 3461 صفقة.