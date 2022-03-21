مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 12831 نقطة

وكانت أسهم شركات تنمية، وهرفي للأغذية، واللجين، والحمادي، والدواء الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات بتروكيم، والمجموعة السعودية، ووقت اللياقة، ووفرة، والسعودي الفرنسي الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.13% و 5.26%.