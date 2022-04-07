مؤشر الأقوى في فرص الاستثمار.. جواز السفر السعودي في المرتبة الأولى بالشرق الأوسط

احتل جواز السفر السعودي المرتبة الأولى في الشرق الأوسط، إلى جانب الجواز الإماراتي والقطري؛ في مؤشر أقوى 10 جوازات سفر، من حيث فرص الاستثمار؛ وفقًا لمؤشر جواز السفر العالمي "globalcitizensolutions".