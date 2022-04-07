مؤشر الأقوى في فرص الاستثمار.. جواز السفر السعودي في المرتبة الأولى بالشرق الأوسط

احتل جواز السفر السعودي المرتبة الأولى في الشرق الأوسط، إلى جانب الجواز الإماراتي والقطري؛ في مؤشر أقوى 10 جوازات سفر، من حيث فرص الاستثمار؛ وفقًا لمؤشر جواز السفر العالمي "globalcitizensolutions".
وجاء جواز السفر السعودي في المرتبة العاشرة عالميًّا متقدمًا على الجواز الكندي والبريطاني وجوازات السفر الأوروبية.
ويقدم مؤشر جواز السفر العالمي تقييمًا لاقتصاد الدولة وبيئة الأعمال، ويقدم نظرة عامة شاملة عن فرص الاستثمار في الدول.
ويحدد الترتيبُ مدى جاذبية جواز السفر لفرص الاستثمار في الخارج، وممارسة الأعمال التجارية بحرية، واعتبار الجوازات في المراتب الأولى الأكثر ملاءمة للمستثمرين لحماية حرياتهم المالية في الخارج.