"مؤشر المعرفة العالمي".. السعودية التاسعة في التعليم التقني بـ5 نقاط قوة

وأظهر مؤشر المعرفة العالمي 2021، الذي تم استعراضه بشكل واسع خلال "قمة المعرفة 2022" التي عُقدت دورتها السابعة مؤخرًا بمقر إكسبو 2020 دبي، أن المملكة تمتلك أداءً قويًّا من حيث البنية التحتية المعرفية، موضحًا أنها تمتلك 5 نقاط قوة تكمن في: حجم الصادرات الثقافية كنسبة من جملة الصادرات، وحجم استخدام الإنترنت ذات النطاق العريض عبر الهاتف المحمول لكل اشتراك، والأسر التي لديها إمكانية الوصول إلى الإنترنت في المنزل، والأفراد الذين يمتلكون مهارات قياسية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومتوسط دخل مهن التعليم التقني والتدريب المهني التي تتطلب مهارات متوسطة.