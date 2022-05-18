"أدير العقارية" تحقق مبيعات وصلت إلى أكثر من 94 مليون ريال خلال 94 دقيقة في مزاد "درر الشرقية" وتؤكد ريادتها لقطاع التسويق العقاري

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية، متعب بن حمد آل سعد، إلى أن الخبرة التراكمية الطويلة التي اكتسبتها الشركة خلال السنوات الماضية، كان لها دورٌ كبيرٌ في إنجاح المزاد، وبيع معظم العقارات والأراضي بقيمة مالية مُرتفعة، بعد حملة تسويقية نموذجية اتبعت أحدث أساليب التسويق العصرية، قادتها الشركة بحرفية عالية للتعريف بالمميزات الفريدة لدرر الشرقية، وعلى رأسها المواقع الإستراتيجية التي تحظى بها العقارات.