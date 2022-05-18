"أدير العقارية" تحقق مبيعات وصلت إلى أكثر من 94 مليون ريال خلال 94 دقيقة في مزاد "درر الشرقية" وتؤكد ريادتها لقطاع التسويق العقاري

تابعت "أدير العقارية" عقد سلسلة مزاداتها العلنية الناجحة خلال العام الحالي 2022، بعد تنظيمها النموذجي لمزاد بيع عقارات "درر الشرقية" الذي أقيم اليوم الأربعاء 18 مايو 2022م، في فندق كامبينسكي العثمان بمدينة الخُبر، حيث حققت الشركة مبيعات وصلت إلى أكثر من 94 مليون ريال خلال 94 دقيقة!
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية، متعب بن حمد آل سعد، إلى أن الخبرة التراكمية الطويلة التي اكتسبتها الشركة خلال السنوات الماضية، كان لها دورٌ كبيرٌ في إنجاح المزاد، وبيع معظم العقارات والأراضي بقيمة مالية مُرتفعة، بعد حملة تسويقية نموذجية اتبعت أحدث أساليب التسويق العصرية، قادتها الشركة بحرفية عالية للتعريف بالمميزات الفريدة لدرر الشرقية، وعلى رأسها المواقع الإستراتيجية التي تحظى بها العقارات.
ولفت "آل سعد" إلى أن نجاح المزاد يعكس جودة الفرص الاستثمارية المطروحة، حيث تحرص شركة أدير العقارية بشكل دائم على توفير منتجات عقارية نوعية ترقى لطموح واحتياجات عملائها وتتوافق مع متطلبات السوق العقاري، كما أنه يعكس ثقة المستثمرين بجدوى الاستثمار في المنطقة الشرقية التي تشهد نهضة عمرانية متسارعة جعلت منها وجهة نموذجية جاذبة للمشاريع الاستثمارية العصرية.
يذكر أن المزاد شهد حضوراً كبيراً من المستثمرين الذين تنافسوا فيما بينهم للفوز بدرر الشرقية النفيسة؛ مما يؤكد أهمية هذه الفرص الاستثمارية الفريدة التي تتركز في أهم مدن الشرقية (الدمام- الخبر- الظهران).