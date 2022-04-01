مئات الفرص الوظيفية.. رئيس "بلدية محايل عسير": استقطبنا استثمارات ضخمة

ضمن جهود بلدية محافظة محايل عسير التنموية التي تقوم بها جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص في السعي لترسيخ الشراكة بين القطاعين، نجحت البلدية في استقطاب العديد من الاستثمارات بعد تسهيل إجراءات التراخيص للمستثمرين ودعمهم بكل ما يحتاجونه في إجراء يهدف إلى دفع عجلة التنمية وتحويل المدينة إلى مدينة اقتصادية وسياحية نظير ما تتميز به من مقومات جعلتها محط نظر الجميع؛ حيث يأتي الإجراء تماشيًا مع رؤية المملكة الخلاقة.
وأوضح رئيس بلدية محايل، سعيد بن علي حافظ لـ"سبق"، أن البلدية نجحت في إصدار عدد من التصاريح وطرح الكثير من الفرص الاستثمارية المتميزة ومتابعة تنفيذ وتشغيل مشاريع ضخمة في عدة مجالات بينها مشاريع إيواء وفندقة، ومعارض تجارية حديثة، ومقاهٍ وكافيهات، ومشاريع ترفيهية، ومشاريع خدمات الطاقة والصيانة.
وأبان "حافظ" أن تلك المشاريع من شأنها خلق مئات الفرص الوظيفية لشباب وشابات المحافظة، إضافة إلى جدواها الاقتصادية والتنموية والتي ما كانت لتتحقق لولا تفعيل الشراكة بين القطاع البلدي والقطاع الخاص وإيجاد المناخ الاستثماري الجاذب بما يحقق التنمية المستدامة المستهدفة.