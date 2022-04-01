مئات الفرص الوظيفية.. رئيس "بلدية محايل عسير": استقطبنا استثمارات ضخمة

ضمن جهود بلدية محافظة محايل عسير التنموية التي تقوم بها جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص في السعي لترسيخ الشراكة بين القطاعين، نجحت البلدية في استقطاب العديد من الاستثمارات بعد تسهيل إجراءات التراخيص للمستثمرين ودعمهم بكل ما يحتاجونه في إجراء يهدف إلى دفع عجلة التنمية وتحويل المدينة إلى مدينة اقتصادية وسياحية نظير ما تتميز به من مقومات جعلتها محط نظر الجميع؛ حيث يأتي الإجراء تماشيًا مع رؤية المملكة الخلاقة.