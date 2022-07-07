"ماجد بن سعود" يتفقد قوات "الحرس الوطني" المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن

وكذا دور الحرس الوطني في مواسم الحج منذ أكثر من خمسة عقود، والتي تعتبر جزءًا أساسيًّا من القوات الأمنية المشاركة في أمن الحج في كل عام، وتعمل ضمن القطاعات العسكرية في مجموعة تكاملية، وفق توجيهات القيادة الرشيدة التي تُسخّر كل الإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن.