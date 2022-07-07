"ماجد بن سعود" يتفقد قوات "الحرس الوطني" المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن

تفقد رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني الفريق الركن نايف بن ماجد بن سعود، اليوم الخميس، قوات الحرس المشاركة في مهمة خدمة ضيوف الرحمن لحج عام 1443هـ، ضمن المهام الأمنية المسندة إليها بالحفاظ على سلامة وراحة الحجيج في المشاعر المقدسة.
كما تشارك القوات في تنظيم المشاة وإدارة الحشود لساحات المسجد الحرام الشمالية، بالإضافة إلى تنظيم الحشود المتجهة إلى جسر الجمرات في مشعر منى، والمهام الأمنية بمنطقة الحرم المكي الشريف والمدينة المنورة.
ونقل رئيس الجهاز العسكري، خلال الجولة، تحيات وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، للقوات المشاركة، مستعرضًا وحدات القوة في الشرائع وتجهيزاتها المتكاملة وما تمتلكه من قدرات وتأهيل عال لأداء مهامها بكل اقتدار.
وشاهد الفريق الركن نايف بن ماجد بن سعود، عرضًا لتفريق المتظاهرين ومكافحة الشغب، واستعراضًا للمهارات الفردية والجماعية.
واستمع إلى إيجاز عن مهام وواجبات وحدات الحرس الوطني لخدمة ضيوف الرحمن في الحرم المكي والمشاعر المقدسة.
وكذا دور الحرس الوطني في مواسم الحج منذ أكثر من خمسة عقود، والتي تعتبر جزءًا أساسيًّا من القوات الأمنية المشاركة في أمن الحج في كل عام، وتعمل ضمن القطاعات العسكرية في مجموعة تكاملية، وفق توجيهات القيادة الرشيدة التي تُسخّر كل الإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن.
وتتركز مهام الحرس الوطني في أقسام عدة؛ منها:
تشارك الشرطة العسكرية بالحرس الوطني في الحج، ضمن الجهات المعنية في المهام الأمنية، كتنظيم حركة السير في المشاعر المقدسة، وتفويج الحجاج، وإرشاد الحجاج التائهين إلى مساكنهم ومخيماتهم، فضلًا عما تقوم به من مهمات خاصة بضيوف الحرس الوطني من الحجاج.
أُنشئت إدارة الشؤون الدينية بالمنطقة الغربية في عام 1385هـ، واتسعت نشاطاتها فأصبح لها دور مهم في موسم الحج، وتمركزت ضمن معسكرات الحرس الوطني في المشاعر المقدسة؛ للمشاركة ضمن إدارة التوعية المتواجدة في مواسم الحج؛ لخدمة ضيوف الرحمن في حجهم والرد على أسئلتهم وتوعيتهم حتى يتمكّنوا من أداء النسك بكل سهولة ويسر واقتداء بسنة المصطفى، بالإضافة إلى قيامها بواجباتها تجاه منسوبي الحرس الوطني.
تُسهم وبشكل فعّال ورائد في خدمة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة كل عام، ضمن قطاعات الدولة الأخرى المعنية، وخلال موسم الحج تجهز الشؤون الصحية مواقعها بالمشاعر المقدسة مبكرًا بكل الإمكانات التي تؤمّن تقديم رعاية طبية متميزة بشكل متكامل.
ويتم في مشعر منى تجهيز المستشفى الميداني التابع للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، ويضم نحو أربعين سريرًا مجهزة، إضافة إلى عددٍ من أسرّة العناية الفائقة.
والمستشفى مجهز بأحدث الأجهزة الطبية وكل المستلزمات السريرية، ويعمل على مدار الأربع وعشرين ساعة، والمساحة الإجمالية للمستشفى هي "256 مترًا مربعًا".
ويتكون من قسمين: قسم لتنويم الرجال، وآخر لتنويم النساء. كما يشتمل الموقع على العديد من العيادات التخصصية المختلفة والخدمات المساندة وعيادات الأسنان وعيادات النساء والولادة، بالإضافة إلى غرفة عمليات جراحية صغرى متكاملة، ومكاتب استقبال ومكاتب إدارية.
كما تضم الخدمات المساندة للمستشفى مختبرًا متكاملًا للتحاليل الطبية، وغرفة أشعة، وصيدلية لصرف الأدوية، وهناك سكن للعاملين على مساحة "208 أمتار مربعة".
كانت تشارك قوة من كلية الملك خالد العسكرية مع المدرسة الثانوية العسكرية بالحرس الوطني في حفظ النظام وتسهيل حركة السير، بالتنسيق مع الأمن العام والإدارة العامة للمرور. وتشكل في كل عام العشرات من النقاط الأمنية التي توزع على العديد من الشوارع الرئيسة.
يُذكر أنَّ خدمات وزارة الحرس الوطني في موسم الحج تُشكِّل واجهة مضيئة ونافذة مشرِّفة لخدمة ضيوف الرحمن سنويًّا، وتمثل هذه الخدمات أنموذجًا رائدًا لكل الجهات المتعاونة في خدمة الحجيج استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله، وبمتابعة مستمرّة من وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز؛ لتوفير كل الإمكانات التي تساعدهم على أداء مناسكهم بسهولة ويسر.
ويعدّ الحرس الوطني صرحًا وطنيًّا عملاقًا، ودوره العسكري جزء مكمل لدوره الحضاري، ويتجلّى ذلك في البعد الاجتماعي والثقافي والصحي.