ماذا ترى في الصورة؟.. وَهْم بصري يُخبرك عن مدى رضاك عن حياتك

البعض يراها تفاحة مقضومة، بينما يراها آخرون وجهَيْن متقابلَيْن، ينظران إلى بعضهما.

حسنًا، إذا رأيتها تفاحتَيْن فهذا يعني أخبارًا سارة لك، بحسب "بريت سيد"؛ فهذا يعني أنك سعيد بما لديك في حياتك، وتتمتع بعلاقات جيدة ومستقرة، ومزاجك جيد على الدوام.