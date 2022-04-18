ماذا ترى في الصورة؟.. وَهْم بصري يُخبرك عن مدى رضاك عن حياتك

هل أنت راضٍ عن حياتك؟ هل تتمتع بعلاقات جيدة بمَنْ حولك؟.. حسنًا، أيًّا كانت إجابتك فقد تُخبرك هذه الصورة بأشياء أخرى قد لا تعرفها عن نفسك وحياتك!
هذه الصورة التي تندرج تحت الأوهام البصرية قد تُخبرك بأمور مختلفة عما تعتقده عن حياتك، ومدى رضائك عنها. وقد تمت مشاركتها عبر حساب موقع "بريت سيد" على موقع "تيك توك" مع تعليق صوتي يفسرها.
البعض يراها تفاحة مقضومة، بينما يراها آخرون وجهَيْن متقابلَيْن، ينظران إلى بعضهما.
حسنًا، إذا رأيتها تفاحتَيْن فهذا يعني أخبارًا سارة لك، بحسب "بريت سيد"؛ فهذا يعني أنك سعيد بما لديك في حياتك، وتتمتع بعلاقات جيدة ومستقرة، ومزاجك جيد على الدوام.
أما إذا رأيتها وجهَيْن متقابلَيْن فذلك يعني أن العلاقات الاجتماعية تحظى بأولوية لديك، وأنك في حاجة إلى إعادة التفكير في علاقاتك؛ فقد يعني أنك تمرُّ بحالة عدم استقرار مع أحدهم، وأنك في حاجة إلى إجراء محادثة حول علاقتكما، وعدم كتمان ذلك في قلبك.
إذن، أخبرنا الآن.. ماذا رأيت في هذه الصورة؟