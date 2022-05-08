ماذا ستفعل "أوبك+" حال اعتماد أمريكا مشروع "نوبك"؟ "الصبان" يكشف

‏وأردف: "لابد من دراسة تأثير كل خطوة متّبعة، على سوق النفط العالمية، وتوازنها وهي المهمة الأولى لهذا التحالف، بحيث لا يسهم في إحداث نقص أو فائض في الأسواق تباعاً، والتحالف قادر على تحقيق ذلك، وهذا هو ملخص للتقييم الأولي لمشروع "نوبك"، في ظل غياب كثير من التفاصيل حوله، لكنه حتما مشروع قرار يُثير كثيراً من الإرباك لو تم تفعيله، نتيجة للفعل وردة الفعل من قِبل الأطراف المعنية، ويسهم في عدم استقرار أسواق النفط العالمية في الفترة المقبلة.