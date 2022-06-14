ماذا يعني اختيار بايدن لزيارة المملكة فقط من بين البلاد العربية خلال جولته بالشرق الأوسط؟

تشترك كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في رؤية متوافقة، وتأتي الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية للتشاور حول هذه الرؤى والتي تشمل جعل منطقة الشرق الأوسط خالية تمامًا من أسلحة الدمار الشامل، وأن يضمن أي اتفاق نووي مع إيران عدم تمكنها من إنتاج قنبلة نووية، تجنيبًا للمنطقة سباق تسلح سيكون الخاسر فيه أمن واستقرار المنطقة والعالم.