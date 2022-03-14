ماراثون ودراجات وهايكنج.. "حائل الدولي لطب نمط الحياة" يجود بمبادراته

أوضح المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة حائل، الدكتور فرحان بن فالح الشمري، أن مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة الذي دشنه أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، مساء أمس الأحد، يُعد الأول من نوعه في المنطقة.
وتفصيلًا، قال "الشمري": "نسعى من خلاله أن يكون المؤتمر حدثًا رئيسيًّا يحقق رؤية 2030، ويساهم في التطوير المهني المستمر للرعاية الصحية للأطباء ومقدمي الخدمات الصحية الداعمة والقادة وواضعي السياسات والباحثين ومنظمات المجتمع المدني والجامعات المهتمة بالأمراض المزمنة من حيث التعليم والتدريب، وكذلك البحث والعلاج والوقاية والتفاعل الثقافي والبيئي".
وأوضح، أن مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة، تمتد فعالياته إلى جميع محافظات المنطقة، من خلال عدد من البرامج التثقيفية التي تقدم لسكان المحافظات، بالإضافة إلى برنامج خاص بصحة المرأة.
وأشار إلى أن فعاليات المؤتمر، تتضمن عددًا من المبادرات مثل: "مبادرة حائل تمشي"، وتنطلق من مماشي حائل، و"مبادرة الدراجات الهوائية" وتنطلق من منتزه المغواة الترفيهي، و"مبادرة حائل الخضراء" في منتزه مشار الوطني، و"مبادرة هايكنج طب نمط الحياة" في جبال منتزه مشار الوطني، و"مبادرة ماراثون النفود الكبير" وتنطلق من نفود جبة.
يُذكر أن برامج ومحاضرات مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة، انطلقت صباح أمس الأحد في الساعة الثامنة صباحًا وسط حضور كبير من جميع المشاركين من عدة دول؛ حيث كان مدير عام صحة حائل رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر الدكتور فرحان الشمري في مقدمة مستقبلي المشاركين، كما انطلق في نفس التوقيت عدد من المشاركين والمشاركات من الأطباء والطبيبات إلى محافظات المنطقة لإقامة المحاضرات والندوات الخاصة بالمحافظات.