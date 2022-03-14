ماراثون ودراجات وهايكنج.. "حائل الدولي لطب نمط الحياة" يجود بمبادراته

يُذكر أن برامج ومحاضرات مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة، انطلقت صباح أمس الأحد في الساعة الثامنة صباحًا وسط حضور كبير من جميع المشاركين من عدة دول؛ حيث كان مدير عام صحة حائل رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر الدكتور فرحان الشمري في مقدمة مستقبلي المشاركين، كما انطلق في نفس التوقيت عدد من المشاركين والمشاركات من الأطباء والطبيبات إلى محافظات المنطقة لإقامة المحاضرات والندوات الخاصة بالمحافظات.