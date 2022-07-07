ماكدونالدز تشارك الخير

تفتخر ماكدونالدز بكونها قادرة على المساهمة الكبيرة والفعالة في المجتمع، ومن قيمها الأساسية خلق لحظات مليئة بالسعادة، هدفها الاستمرار دومًا في مساندة المجتمع، وذلك من خلال إبراز دورها بأشكال عديدة ومختلفة في نشر الخير.