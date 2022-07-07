ماكدونالدز تشارك الخير

قامت شركة ماكدونالدز السعودية بالمنطقة الغربية والجنوبية بتقديم سلال غذائية ودعم 850 عائلة متعففة في 3 مدن بالمملكة: ينبع، تبوك والمدينة المنورة؛ وذلك لاهتمامها والتزامها المستمر بدعم المجتمع ضمن مبادرة "انشر الخير".
وقد وقعت ماكدونالدز مذكرة تعاون مع المنصة الوطنية للتبرعات في بداية شهر يوليو 2022، حيث يسعى الطرفان للمنفعة والفائدة المجتمعية الذي يتمثل في مبادرة "انشر الخير". وبمساهمة ومشاركة المنصة الوطنية للتبرعات استطاعت ماكدونالدز العمل مع جمعيات خيرية محلية وتقديم يد العون لعائلات متعففة.
وشارك في نجاح هذه الحملة عدد من الجمعيات مثل جمعية تكافل لرعاية الأيتام بينبع، وجمعية حفظ النعمة بتبوك، وجمعية البر بالمدينة المنورة.
مبادرة "انشر الخير" مُجهزة كُليًا من قِبل موظفي ماكدونالدز من جميع أنحاء المناطق الغربية والجنوبية سواء من خلال تعبئة السلال الغذائية أو توزيعها، وكانوا سعداء لمعرفة أنهم أسهموا في إدخال السعادة للأسر المحتاجة والمساهمة بوضع بصمة إيجابية في المجتمع.
تفتخر ماكدونالدز بكونها قادرة على المساهمة الكبيرة والفعالة في المجتمع، ومن قيمها الأساسية خلق لحظات مليئة بالسعادة، هدفها الاستمرار دومًا في مساندة المجتمع، وذلك من خلال إبراز دورها بأشكال عديدة ومختلفة في نشر الخير.