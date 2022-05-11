مانجو جازان.. مليون شجرة و65 ألف طن سنوياً تواكب الرؤية وتحقق المنافسة عالميًا

وأسهم مركز الأبحاث الزراعية بمنطقة جازان في تطوير زراعة المانجو، حيث تحتضن حقول المركز حاليًا أمهات أشجار المانجو وأقدمها زراعة بالمنطقة التي بدأت زراعتها في عام 1973م بشكل تجريبي، قبل أن تبدأ التجارب الحديثة عام 1983م، بإدخال أصناف عالمية جديدة من أمريكا وكينيا ومصر والهند، ومنها الهندي الخاص والتومي والجلن والسنسيشن والسندري والكيت والكنت والبالمر وغيرها، والتي وصلت إلى 60 صنفًا من المانجو حققت نجاحات واسعة.