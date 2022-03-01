ما الأسلحة المتطورة التي تشارك بها الإمارات في معرض الدفاع العالمي بالرياض؟

تشارك مجموعة إيدج الإماراتية في الدورة الافتتاحية من معرض الدفاع العالمي، الذي يُعقد في العاصمة السعودية الرياض في الفترة بين 6 – 9 مارس 2022.

وتعتزم سبع شركات تابعة لـ"إيدج" استعراض حلولها ومنتجاتها المتقدمة، بما في ذلك منتجات شركة نمر التي تشمل آلية “AJBAN MK2” وآلية “JAIS 4×4” رباعية الدفع المثبتة في المعارك؛ ومنتجات شركة الجسور التي تشمل المركبات القتالية المدرعة من طراز “RABDAN 8×8″، والطائرات المسيرة QX-3 وQX-4 وطائرة GARMOOSHA المسيرة من شركة أداسي.

ويشمل جناح "إيدج" أيضًا أنظمة التوجيه الدقيق من شركة هالكن، بما في ذلك نظامي “DESRT STING” و”THUNDER”، ومجموعة “RASH” للتوجيه الدقيق ذات الجناح الثابت، وفقًا لما أورد موقع الأمن والدفاع العربي.

ويتضمن الجناح مجموعة ذخائر”AL TARIQ” الموجهة بدقة ذات المدى البعيد من شركة الطارق.

ويستعرض الجناح منتجات شركة كراكال التي تشمل بندقية CAR 816 الهجومية، ومسدس كراكال EF، والرشاش الآلي CMP9، وبندقية القنص CSR 338، وبندقية القنص المتخصصة عالية الدقة CAR817 DMR، وصُممت هذه المنتجات خصيصًا لتجمع مواصفات الدقة والموثوقية لأغراض إنفاذ القانون والقوات الأمنية والعسكرية.