"ما بعد المصرفية".. "مصرف الراجحي" يطلق النسخة الجديدة المطورة من تطبيق الجوال

وتَضمنت أبرزُ التطورات في النسخة الجديدة من تطبيق مصرف الراجحي للأفراد، التصميم الجديد كليًّا ليقدم أفضل تجربة للعميل بمعايير عالمية؛ حيث تم تغيير مفهوم كونه مجرد تطبيق مصرفي ليصبح أكثر كفاءة لرضى العميل؛ بحيث يستطيع العميل الاطلاع على جميع الخدمات والمنتجات الموجودة، والوصول بسهولة وسرعة للخدمة أو المنتج المطلوب دون الحاجة لتسجيل الدخول، كما تضمنت النسخة الجديدة خاصية تسجيل الدخول كضيف للاستفادة من خدمات المصرف المتعددة بكل يسر وسهولة، بالإضافة إلى إطلاق خدمة حساب العائلة الذي يُمَكّن العملاء من تكوين مهام للتابعين عبر إنشاء مكافآت تحفيزية عن طريق متابعة تحقيقها؛ مثل حل الواجبات المدرسية، أو إتمام الأعمال المنزلية.