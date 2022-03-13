"ما بعد المصرفية".. "مصرف الراجحي" يطلق النسخة الجديدة المطورة من تطبيق الجوال

أطلق مصرف الراجحي مساء الخميس الماضي 10 مارس 2022م، النسخة الجديدة والمطورة لتطبيق المصرف على الهواتف الذكية، الذي تم تطويره ليواصل توفير الخدمات المصرفية رقميًّا بأسلوب مرن وباستخدام تصاميم وخارطة وصول هي الأحدث من نوعها.
تم الإطلاق بحضور الرئيس التنفيذي للمصرف وليد المقبل، والإدارة العليا ومجموعة من العملاء والمهتمين بالتقنيات الرقمية في حفل كبير أقيم في قاعة المملكة في فندق (الفورسيزون) في الرياض.
وقال الرئيس التنفيذي للمصرف وليد المقبل: نقدم في تحديث تطبيق مصرف الراجحي للأفراد طرقًا جديدة للتواصل والتسوق والاستمتاع بالوقت وجودة الحياة؛ حيث غَيَّرنا مفهوم المصرفية؛ تأكيدًا لشعار "ما بعد المصرفية"، بالارتكاز على تغيير تجربة العملاء، والاهتمام بأسلوب حياتهم، لنواصل السعي أن نكون دائمًا "فوق الخيال".
وأضاف "المقبل" أن "ما بعد المصرفية" تعني ببساطة التحول الرقمي، وكمال المنظومة المالية؛ لتصبح أسلوب حياة تساعد عملاءنا على أن يقرروا ما يريدون بسهولة من خلال تطبيق مبتكر ومميز ومتكامل، وليصبح لكل فرد من عملائنا مصرفه الرقمي الخاص.
وتَضمنت أبرزُ التطورات في النسخة الجديدة من تطبيق مصرف الراجحي للأفراد، التصميم الجديد كليًّا ليقدم أفضل تجربة للعميل بمعايير عالمية؛ حيث تم تغيير مفهوم كونه مجرد تطبيق مصرفي ليصبح أكثر كفاءة لرضى العميل؛ بحيث يستطيع العميل الاطلاع على جميع الخدمات والمنتجات الموجودة، والوصول بسهولة وسرعة للخدمة أو المنتج المطلوب دون الحاجة لتسجيل الدخول، كما تضمنت النسخة الجديدة خاصية تسجيل الدخول كضيف للاستفادة من خدمات المصرف المتعددة بكل يسر وسهولة، بالإضافة إلى إطلاق خدمة حساب العائلة الذي يُمَكّن العملاء من تكوين مهام للتابعين عبر إنشاء مكافآت تحفيزية عن طريق متابعة تحقيقها؛ مثل حل الواجبات المدرسية، أو إتمام الأعمال المنزلية.
كما تم إطلاق المدير المالي الشخصي الذي يعطي العميل نظرة شاملة على الدخل والمصروفات برسوم بيانية، ويساعد على إدارة ميزانية العميل، وتكوين أهداف ومتابعتها.
هذا بالإضافة إلى العديد من الخدمات الجديدة مثل: إضافة رصيد لمحفظة urpay، منح بطاقة مرابحة حسب متوسط الرصيد، والتحويل الدولي للمحفظة الإلكترونية، إتاحة إضافة تابعين في الاكتتابات الأولية للأفراد وإدارتهم سواء إضافة أو حذف.
كما تم إطلاق تحديث كامل لنسخة الخدمات الرقمية من خلال أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية بتجربة مستخدم سهلة وبسيطة؛ بحيث تتلاءم مع حجم جميع الشاشات.
وبالنسبة لتطبيق مصرف الراجحي لقطاع الأعمال تمت إضافة مركز الأعمال الذي سيتيح لأصحاب الأعمال التسجيل السريع لمزودي الخدمة التي تحتاجها المنشأة كخدمات المحاسبة وخدمات المتجر الإلكتروني وغيرها.
ومن أبرز المزايا الجديدة في التطبيق تسجيل الدخول باستخدام بصمة الوجه، والسماح لأصحاب الأعمال بإضافة الإيرادات الحكومية بطريقة مجمعة، والسماح للعميل بتغيير طريقة عرض الحسابات في الجوال أو الجهاز اللوحي.
كما تَضَمّن التحديثُ لوحة تحكم جديدة برسوم بيانية؛ لتوفير رؤية شاملة لكشوف الرواتب، وإمكانية عرض معلومات أكثر عن الخدمة أو الأداة بالتطبيق، عن طريق عرض فيديو تعليمي، مع طريقة عرض جديدة لشاشة "البطاقات" بطريقة مفصلة.
وأكد "المقبل" أن خطوات المصرف الرقمية تأتي مواكبة لتطلعات وأهداف البنك المركزي السعودي للمصرفية الرقمية، التي تركز على تحسين تجربة العملاء، ودعم الابتكار لتعزيز الشمول المالي، وتحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030.