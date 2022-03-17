ما بين الحضوري و"عن بعد".. هذا هو مقترح "الدهاس" للدراسة في رمضان

اقترح المستشار التربوي والتعليمي عبدالله بن دحيم الدهاس أن تكون الدراسة خلال شهر رمضان المبارك حضوريًا في الأسبوع الأول والأسبوعين الثاني والثالث تكون الدراسة فيهما عن بعد عبر منصة مدرستي واليومين الأولين من الأسبوع الرابع "الأحد والاثنين" تحسب كإجازة مطولة بدلًا من إحدى الإجازتين المطولتين التي تضمنتها خطة الفصل الدراسي الثالث والمجدولة في نهاية شهر شوال ومنتصف شهر ذي القعدة.
وقال المستشار الدهاس لـ"سبق": توجد إشكالية تواجهها المدارس المشتركة في مبنى واحد أو ما يطلق عليه الدوام المسائي والذي تكون فيه الدراسة للمدرسة الأولى في الفترة الصباحية ودوام المدرسة الأخرى في الفترة المسائية بعد الظهر خلال الأشهر العادية والذي سيستمر كذلك خلال شهر رمضان المبارك.
وأضاف أن هذا الإجراء سوف يشكل ضغطًا على الأسر للمواءمة ما بين إيقاظ أبنائهم في الصباح الباكر في حوالي الساعة السابعة ودراسة بقية الأبناء في الدوام الرسمي والمقرر في العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، كما هو متبع في كافة القطاعات الحكومية والخاصة بالمملكة خلال أيام الشهر الفضيل.
وأشار إلى أن الإرث التقني الكبير والمكتسبات التي تحققت من خلال منصة مدرستي خلال جائحة فيروس كورونا مدعاة للمحافظة عليه واستمرار عمل المنصة، مشيرًا إلى أن شهر رمضان المبارك له خصوصية كبيرة لدى المجتمع السعودي من الناحيتين الدينية والاجتماعية.