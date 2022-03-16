ما بين الظروف المختلفة والأمنيات المتعددة.. هل يُرضي توقيت الدراسة في رمضان كل الأُسر؟

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك بدأ الحديث يدور في محيط الأُسر عن توقيت بداية اليوم الدراسي ونهايته في هذا الشهر الفضيل. ورغم اختلاف الظروف، وتعدُّد الأمنيات، إلا أنه يستحيل أن يوافق الكل. وهناك مطالبات أن تبدأ الحصة الأولى بعد الفجر، وآراء أخرى ترى ألا يتغير التوقيت عما قبل رمضان، وصوت ثالث يقول مع دوام الجهات الأخرى، ورابع يرى أن بعد الظهر مناسب جدًّا.
ويختلف شهر رمضان قليلاً من ناحية أسلوب الحياة فيه؛ وهو ما ينعكس على النوم الكافي، والقدرة على الاستيقاظ، والإنتاجية، وتنظيم الوقت. وهذه الرحلة تحتاج من وزارة التعليم إلى التوفيق في اختيار الوقت المناسب؛ حتى لا يؤثر في دوام الوالدين أو أحدهما، وأيضًا ضمان الوصول للمدرسة بأقصر وقت، وخصوصًا في المدن المزدحمة.
وفي الوقت الذي ستعلن فيه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توقيت الدوام الرسمي للقطاعين الحكومي والخاص كعادتها قبل شهر رمضان، فإن أولياء الأمور ينتظرون من وزارة التعليم هي الأخرى إعلان بداية وقت اليوم الدراسي ونهايته، ويأملون أن يكون هناك مرونة وانسيابية تتوافق مع الكل.