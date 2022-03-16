ما بين الظروف المختلفة والأمنيات المتعددة.. هل يُرضي توقيت الدراسة في رمضان كل الأُسر؟

ويختلف شهر رمضان قليلاً من ناحية أسلوب الحياة فيه؛ وهو ما ينعكس على النوم الكافي، والقدرة على الاستيقاظ، والإنتاجية، وتنظيم الوقت. وهذه الرحلة تحتاج من وزارة التعليم إلى التوفيق في اختيار الوقت المناسب؛ حتى لا يؤثر في دوام الوالدين أو أحدهما، وأيضًا ضمان الوصول للمدرسة بأقصر وقت، وخصوصًا في المدن المزدحمة.