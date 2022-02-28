ما بين غزة وأوكرانيا.. خلط الرياضة بالسياسة.. نفاق أم أهواء؟

امتلأت الملاعب الكروية المختلفة بالأعلام الأوكرانية، وشعارات مناهضة للحرب؛ فقد اصطف لاعبو فريقي ليفربول وتشيلسي الإنجليزيَّيْن في نهائي كأس كاراباو للتضامن مع أوكرانيا، فيما حمل مدربا الفريقين باقات ورد بألوان العَلم الأوكراني، وسط احتفاء من وسائل الإعلام الإنجليزية.

وفي اليونان حمل اللاعب الأوكراني رسلان مالينوفسكي تحت قميصه رسالة "لا للحرب في أوكرانيا"؛ ليسارع زملاؤه في نادي أتلاتنا الإيطالي للتضامن معه ومع رسالته دون خشية عواقب خلط الرياضة بالسياسة.

وعلى النقيض من ذلك، فقد كانت نتيجة التضامن مع غزة وفلسطين ضد القصف الإسرائيلي العقوبة والتنديد من قِبل الاتحادات الأوروبية؛ فقد ارتدي اللاعب المالي المعتزل فريدريك كانوتيه قميصًا يحمل اسم "فلسطين" تحت قميص ناديه الإسباني أشبيلية تضامنًا مع سكان غزة ضد القصف الإسرائيلي عام 2009؛ ليلقى على الفور عقابًا ماليًّا من الاتحاد الإسباني لكرة القدم بتغريمه 3000 يورو؛ وذلك استنادًا للمادة الـ16 التي تحظر استخدام الشعارات السياسية والدينية في كرة القدم!

وفي عام 2016 فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقًا حول واقعة رفع جماهير نادي سيلتك الاسكتلندي أعلام فلسطين في المدرجات أثناء مباراة فريقهم وهابويل بئر السبع الإسرائيلي في دوري أبطال أوروبا. فيما انتقدت إدارة النادي الاسكتلندي تصرف الجماهير بوضع أعلام فلسطين في المدرجات الخالية في وداع قائد سيلتك سكوت براون في مايو من العام الماضي.