ما بين غزة وأوكرانيا.. خلط الرياضة بالسياسة.. نفاق أم أهواء؟

يتابع العالم عن كثب تفاصيل الأزمة الروسية الأوكرانية، والقتال الدائر الآن في شرق أوكرانيا والعاصمة كييف بين البلدَيْن الجارَيْن. وفي خضم تلك المتابعة كانت عقوبات الولايات المتحدة وحلفائها الاقتصادية حاضرة إلا أن تلك العقوبات تمددت، وامتدت لتشمل الرياضة، التي طالما نادى الغرب بفصلها عن السياسة!
العقوبات التي جاءت متسارعة شملت عددًا من الرياضات، كانت أبرزها كرة القدم ممثلة في الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، الذي قرر حرمان روسيا من اللعب على أرضها. أما رياضة الجودو فقد قرر اتحادها الدولي تعليق الرئاسة الشرفية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ولكن تلك العقوبات الرياضية دعت الكثيرين إلى التساؤل حول طبيعة المادة الـ16 من دليل الإجراءات التأديبية الصادر عن "فيفا"، وحقيقة شعار "فصل الرياضة عن السياسة"، ولماذا يُطبق فقط في حالات، ويُتجاهل في حالات أخرى في تناقض ظاهر للعيان؟!
امتلأت الملاعب الكروية المختلفة بالأعلام الأوكرانية، وشعارات مناهضة للحرب؛ فقد اصطف لاعبو فريقي ليفربول وتشيلسي الإنجليزيَّيْن في نهائي كأس كاراباو للتضامن مع أوكرانيا، فيما حمل مدربا الفريقين باقات ورد بألوان العَلم الأوكراني، وسط احتفاء من وسائل الإعلام الإنجليزية.
وفي اليونان حمل اللاعب الأوكراني رسلان مالينوفسكي تحت قميصه رسالة "لا للحرب في أوكرانيا"؛ ليسارع زملاؤه في نادي أتلاتنا الإيطالي للتضامن معه ومع رسالته دون خشية عواقب خلط الرياضة بالسياسة.
وعلى النقيض من ذلك، فقد كانت نتيجة التضامن مع غزة وفلسطين ضد القصف الإسرائيلي العقوبة والتنديد من قِبل الاتحادات الأوروبية؛ فقد ارتدي اللاعب المالي المعتزل فريدريك كانوتيه قميصًا يحمل اسم "فلسطين" تحت قميص ناديه الإسباني أشبيلية تضامنًا مع سكان غزة ضد القصف الإسرائيلي عام 2009؛ ليلقى على الفور عقابًا ماليًّا من الاتحاد الإسباني لكرة القدم بتغريمه 3000 يورو؛ وذلك استنادًا للمادة الـ16 التي تحظر استخدام الشعارات السياسية والدينية في كرة القدم!
وفي عام 2016 فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقًا حول واقعة رفع جماهير نادي سيلتك الاسكتلندي أعلام فلسطين في المدرجات أثناء مباراة فريقهم وهابويل بئر السبع الإسرائيلي في دوري أبطال أوروبا. فيما انتقدت إدارة النادي الاسكتلندي تصرف الجماهير بوضع أعلام فلسطين في المدرجات الخالية في وداع قائد سيلتك سكوت براون في مايو من العام الماضي.
أما الاتحاد الدولي للجودو الذي سارع إلى تعليق عضوية الرئيس الروسي الشرفية فقد أوقف اللاعب الجزائري فتحي نورين عقب انسحابه أمام منافسه الإسرائيلي في أولمبياد طوكيو 2020، التي أُقيمت العام الماضي. وأصدر حينها الاتحاد الدولي للجودو بيانًا أكد فيه أن "موقف نورين يتعارض تمامًا وفلسفة الاتحاد"، الذي لديه "سياسة صارمة لعدم التمييز، وتعزيز التضامن كمبدأ أساسي، تعززه قيم الجودو"! مضيفًا بأن "رياضة الجودو تستند إلى قانون أخلاقي قوي، يتضمن الاحترام والصداقة، لتعزيز التضامن. ولن نتسامح مع أي تمييز؛ لأنه يتعارض مع القيم والمبادئ الأساسية لرياضتنا"!
ولم تتسامح اللجنة الأولمبية بدورها مع الرياضي الجزائري بعد انسحابه من طوكيو 2020 اعتراضًا منه على القصف الإسرائيلي لغزة؛ لتُصدر قرارًا قاسيًا بوقفه عن ممارسة رياضته المفضلة لمدة 10 سنوات.
تلك الحالات والوقائع المختلفة، ما بين فصل وخلط الرياضة بالسياسة، دفعت الكثيرين للتساؤل عن الأسباب وراء الاحتفاء بالتضامن مع بعض القضايا السياسية، والعقاب على التضامن مع أخرى.. فهل هو نوع من النفاق السياسي؟ أم إن الأمر يخضع للأهواء، وعلى حسب أهمية القضية، ووجهة النظر الأمريكية والأوروبية حيالها؟