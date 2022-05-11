ما حقيقة زواجه؟.. السفير السعودي في المغرب عن المواطن العالق: لم نتلقَ اتصالاً مسبقاً حول اختفائه

أكّد سفير خادم الحرمين الشريفين بمملكة المغرب عبدالله الغريري، أن السفارة لم تتلقَ أي اتصال في الفترة السابقة من عائلة "المواطن العالق" في المغرب حول اختفائه، والذي انتشر مقطع فيديو يوضح معاناته الصحية والمعيشية قبل أيام، مبيناً كذلك أن عائلة المواطن لم تتحدث مع السفارة بشكل دقيق وواضح عن حالته من ناحية وجوده في المغرب والوضع الذهني الذي كان فيه، مؤكداً كذلك عدم ثبوت ما يتردد حول زواجه في المغرب، وأن ذلك لم تجده السفارة في سجلاتها الرسمية أو سجلات الجهات ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية.
وقال السفير الغريري لبرنامج "ياهلا": لم يردنا أي اتصال من عائلة ابننا العزيز المواطن فهد الزهراني، خلال الفترة الماضية بأنه موجود في المغرب أو أنه مفقود، ولم نعرف عنه شيئاً قبل مقطع الفيديو الذي انتشر بشكل سريع، مبيناً أنه يظهر به تشتت ذهني من حيث دقة المعلومات، فهو يتذكر أشياءً ولا يتذكر أشياءً أخرى.
وحول الحالة الصحية التي يعانيها وحالة التشتت التي لوحظت عليه وهل كانت معه منذ البداية أم أنها أصبحت معه بعد سفره؟ قال السفيرالسعودي الغريري "ليس هناك شيء محدد من عائلته؛ فالعائلة لم تتحدث معنا بشكلٍ دقيقٍ وواضح عن حالته من ناحية وجوده في المغرب، والوضع الذهني الذي كان فيه، لكنهم أشعرونا أنهم كانوا يتواصلون معه بين فترات وأخرى بشكلٍ متقطع، وأنه كان يطمئنهم أن وضعه سليم وبخير ولم يكونوا قلقين.
وبخصوص ما يتردد عن زواجه في المغرب، أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين بمملكة المغرب "سألناه هل هو متزوج؟ وهل لديه عائلة؟ ولم يُقرّ بشيء من هذا، وانما -وبحسب عائلته- سافر للسياحة فقط لمدة شهرين، وبالعودة للسجلات في السفارة بالاسم الكامل وبرقم هويته لم نجد شيئاً عنه يدل على زواجه بموافقة السلطات المختصة بالمملكة".
وقال السفير "حرصاً من السفارة وبناءً على توجيهات القيادة دائماً بالحرص على مساعدة المواطنين والمواطنات السعوديين في الخارج وتسهيل أمورهم وكل ما يتعرضون له من عوائق وصعوبات تمّ البحث بشكل معمّق ودقيق بعد انتشار المقطع والتأكّد من عائلته، وتمّ التواصل مع أسرته في المملكة للتأكّد من هويته، حيث لم يكن واضحاً هويته الوطنية في مقطع الفيديو، ولذلك حرصنا على التأكّد وطلبنا من عائلته إرسال وثائق تخص المواطن من هوية وطنية ووثائق أخرى تؤكّد أنه هو المقصود، وبالتعاون مع السلطات المغربية المختصة الذين قاموا بجهدٍ كبيرٍ لمساعدتنا للوصول له بشكلٍ سريع، وبحمد الله، تمكنا من الوصول إليه وتسلُّمه من السلطات المغربية ونقله للسفارة في غضون ساعات، ووصل إلى أرض الوطن أمس الثلاثاء".
وكانت "سبق" قد تابعت حالة المواطن العالق في مملكة المغرب منذ بدايتها بنشر توجيه أمير الباحة، بالمتابعة، ثم الوصول إليه، وفق مصادر "سبق"، فإعلان السفارة السعودية العثور عليه، وعقب ذلك إعلان إجراءات سفره، وعودته أمس الثلاثاء إلى أرض الوطن.