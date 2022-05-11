ما حقيقة زواجه؟.. السفير السعودي في المغرب عن المواطن العالق: لم نتلقَ اتصالاً مسبقاً حول اختفائه

وقال السفير "حرصاً من السفارة وبناءً على توجيهات القيادة دائماً بالحرص على مساعدة المواطنين والمواطنات السعوديين في الخارج وتسهيل أمورهم وكل ما يتعرضون له من عوائق وصعوبات تمّ البحث بشكل معمّق ودقيق بعد انتشار المقطع والتأكّد من عائلته، وتمّ التواصل مع أسرته في المملكة للتأكّد من هويته، حيث لم يكن واضحاً هويته الوطنية في مقطع الفيديو، ولذلك حرصنا على التأكّد وطلبنا من عائلته إرسال وثائق تخص المواطن من هوية وطنية ووثائق أخرى تؤكّد أنه هو المقصود، وبالتعاون مع السلطات المغربية المختصة الذين قاموا بجهدٍ كبيرٍ لمساعدتنا للوصول له بشكلٍ سريع، وبحمد الله، تمكنا من الوصول إليه وتسلُّمه من السلطات المغربية ونقله للسفارة في غضون ساعات، ووصل إلى أرض الوطن أمس الثلاثاء".