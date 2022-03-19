"ما حلال بيدوم إلا بعد الحسوم".. "الزعاق": نعيش الآن آخر البرد "بياع الخبل عباته"

أكد خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق، أن أولى موجات البرد تكون بموسم الخريف، والعامة يسمونه "مصفري" لصفرة وجه السماء من الغبار وصفرة الأجساد من كثرة الأمراض، وهذا يكون في أول أكتوبر، وشدة البرد في موسم الأزيرق لزرقة السماء من الصفاء وزرقة الأجساد من البرد، ويكون أول يناير.
وأضاف الزعاق أن آخر البرد يكون "بياع الخبل عباته"، والعرب يسمونها: الأيام النحسات، وهي الأيام التي أهلك الله بها قوم عاد، وتتسم برياحها العاتية.
وتابع في فيديو على حسابه بتويتر أن البرد المعاش الآن يسمى عند البادية ببرد بياع الخبل عباته، وعند الزراع: الكالف عباته، وعند العرب القدماء تسمى بأيام الحسوم؛ كونها تحسم الشتاء من الربيع ولا يزرع فيها شيء، وبردها مهلك على الحرث والنسل إذا تمكن، وأهل الشام يقولون: "ما حلال بيدوم إلا بعد الحسوم".