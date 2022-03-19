"ما حلال بيدوم إلا بعد الحسوم".. "الزعاق": نعيش الآن آخر البرد "بياع الخبل عباته"

أكد خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق، أن أولى موجات البرد تكون بموسم الخريف، والعامة يسمونه "مصفري" لصفرة وجه السماء من الغبار وصفرة الأجساد من كثرة الأمراض، وهذا يكون في أول أكتوبر، وشدة البرد في موسم الأزيرق لزرقة السماء من الصفاء وزرقة الأجساد من البرد، ويكون أول يناير.