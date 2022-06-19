"ما ذكر به وادٍ سال".. "الحصيني": غدًا أول "التويبع" وفيه حر الانصراف

وقال "الحصيني": "فيه أطول نهار وأقصر ليل، و‏ينتهي فيه قِصَر الليل، ويتوقف 3 أيام ثم يأخذ في الزيادة، وينعدم فيه ظل الزوال"؛ مشيرًا إلى أنه ‏في الغالب تشتد حرارة الجو وتجف الغدران، وفيه طباخ اللون ويتلون طلع النخيل. من الأخضر إلى اللون الأحمر أو الأصفر حسب نوع النخلة.