ما زال للخير بقية.. "العصيمي": السحب الرعدية قد تتشكل في أي لحظة

وكان المركز الوطني للأرصاد قد تَوقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول ورياح نشطة على أجزاء من مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة) ومرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ في حين لا تزال فرصة هطول الأمطار الرعدية الممطرة على مناطق: (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية).