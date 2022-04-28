ما زال للخير بقية.. "العصيمي": السحب الرعدية قد تتشكل في أي لحظة

قال خبير الطقس والتنبؤات الجوية، عبدالله العصيمي: إن "الأجواء الصباحية منعشة، ولا يزال للخير بقية بإذن الله"؛ مشيرًا إلى أن ذلك يعود لتميز العناصر الجوية.
وأوضح "العصيمي"، عبر حسابه على "تويتر"، أن السحب الرعدية قد تتكون في أي لحظة ولا يشترط فترة بعد الظهر.
وبيّن -عارضًا خريطةً- أن النطاق الأحمر يحمل فرص أمطار جديدة اليوم الخميس، والنطاق الأزرق بقايا أمطار أمس الأربعاء"، وأن الفرص أقل اليوم بسبب ارتفاع الضغط السطحي.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد تَوقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول ورياح نشطة على أجزاء من مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة) ومرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ في حين لا تزال فرصة هطول الأمطار الرعدية الممطرة على مناطق: (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية).