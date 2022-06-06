ما سر ضحكات الطلاب بعد فتح الصندوق؟.. مقطع عفوي يحظى بإعجاب رواد التواصل

وتفصيلاً، أخبر معلم طلابه بأنه وضع صورة أفضل طالب لديه داخل الصندوق، وطلب منهم الذهاب واحداً تلو الآخر لمعرفة النتيجة، حيث كانت بانتظارهم المفاجأة اللطيفة التي أدخلت السرور الى قلوبهم فانطلقوا ضاحكين بعد أن وضع مرآة في داخل الصندوق، وما أن يفتحه الطالب حتى يشاهد نفسه ويكتشف هو وزملاؤه الحقيقة الجميلة أنهم جميعا الأفضل.