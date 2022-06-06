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ما سر ضحكات الطلاب بعد فتح الصندوق؟.. مقطع عفوي يحظى بإعجاب رواد التواصل
من الأفضل.. فكرة مبتكرة رسم من خلالها أحد المعلمين البسمة بين طلابه
نجح معلم في صنع الفرح ونشر البهجة والمرح بين طلاب فصله بفكرة تربوية إيجابية بسيطة دعم من خلالها ثقتهم بأنفسهم وتميزهم بقدراتهم وباختلافهم، حيث يتفوق كل طالب بما يتمتع به من أخلاق وإبداع وبصمة، فالكل فائز ولا أحد خاسر.
وتفصيلاً، أخبر معلم طلابه بأنه وضع صورة أفضل طالب لديه داخل الصندوق، وطلب منهم الذهاب واحداً تلو الآخر لمعرفة النتيجة، حيث كانت بانتظارهم المفاجأة اللطيفة التي أدخلت السرور الى قلوبهم فانطلقوا ضاحكين بعد أن وضع مرآة في داخل الصندوق، وما أن يفتحه الطالب حتى يشاهد نفسه ويكتشف هو وزملاؤه الحقيقة الجميلة أنهم جميعا الأفضل.
وحظيت الفكرة بإعجاب مغرّدين بعد أن نشرها الأكاديمي التربوي الأستاذ الدكتور عبدالله بن علي آل كاسي؛ عبر حسابه بتويتر، مشيداً بمبادرة المعلم الإيجابية ومعلقاً عليها بالقول: "ما أروعك أيها المعلم حين تبدع".