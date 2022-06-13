ما هي أهداف منصة "توظيف" التي دشّنها المجلس التنسيقي لحجاج الداخل؟

دشّن المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل مبادرة منصة "توظيف"، ضمن المبادرات النوعية لموسم حج هذا العام 1443هـ.
وأطلق المجلس التنسيقي لحجاج الداخل المبادرة بغرض إتاحة العمل للراغبين والراغبات في مؤسسات وعموم شركات خدمة حجاج الداخل في الوظائف الموسمية، حيث تربط المنصة بين الراغب وملاّك الشركات.
وقد دشّن رئيس المجلس التنسيقي لحجاج الداخل المكلف الدكتور ساعد الجهني، المبادرة قائلاً: كل من يرغب العمل في موسم حج هذا العام؛ الدخول على منصة توظيف ويبحث عن الوظيفة الموسمية التي تناسب مؤهلاته وقدراته.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار الشراكة مع القطاع الخاص كخدمة للراغبين في العمل بمؤسسات وخدمة حجاج الداخل.