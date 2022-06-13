ما هي أهداف منصة "توظيف" التي دشّنها المجلس التنسيقي لحجاج الداخل؟

وقد دشّن رئيس المجلس التنسيقي لحجاج الداخل المكلف الدكتور ساعد الجهني، المبادرة قائلاً: كل من يرغب العمل في موسم حج هذا العام؛ الدخول على منصة توظيف ويبحث عن الوظيفة الموسمية التي تناسب مؤهلاته وقدراته.