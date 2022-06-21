ما هي قلادة "الحسين بن علي" التي قدَّمها العاهل الأردني لولي العهد "محمد بن سلمان"؟

وكان الملك عبدالله الثاني قد منح في عام 2017 خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قلادة "الشريف الحسين بن علي"، التي تُعد أرفع وسام في المملكة الأردنية، وتُمنح للملوك ورؤساء الدول.