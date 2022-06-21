ما هي قلادة "الحسين بن علي" التي قدَّمها العاهل الأردني لولي العهد "محمد بن سلمان"؟

قدَّم الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان قلادة الحسين بن علي تعميقًا وتجسيدًا للعلاقات التاريخية المميزة بين البلدين.
وتعدُّ القلادة أرفع وسام مدني في المملكة الأردنية الهاشمية، وتُمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول.
وقلادة الحسين بن علي من أرفع الأوسمة الأردنية، وتُمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول الذين تربطهم علاقة وطيدة ومميزة مع صاحب الجلالة الملك المعظم، وتُمنح أيضًا لمن يقوم بخدمات جليلة من رؤساء الحكومات.
وكان الملك عبدالله الثاني قد منح في عام 2017 خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قلادة "الشريف الحسين بن علي"، التي تُعد أرفع وسام في المملكة الأردنية، وتُمنح للملوك ورؤساء الدول.