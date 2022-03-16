"ما ينسكت عنه" .. حملة يطلقها مجلس الصحة الخليجي حول "ابتزاز الأطفال إلكترونياً"

وشدد المجلس في حملته على أن التصرف الصحيح في التعامل مع الطفل في حال تعرض للابتزاز، أن يتم التحدث مع الطفل بأسلوب لطيف والاستماع إليه لمراجعة ما حدث له لتفادي تكراره مستقبلاً، وعدم الانفعال مع المحاوله بعدم إشعار الطفل بالذنب أو التهديد، وإيقاف التواصل مع الشخص المبتز، والقيام بحظره مع عدم حذف أي محادثة بينهم، والاحتفاظ بأي دليل مثل صور للمحادثات التي تتضمن الطلبات والابتزاز، والقيام بتغيير كلمات المرور لجميع حسابات الطفل، وأخيراً التبليغ لدى وحدة الجرائم الإلكترونية والمنصة الإلكترونية التي تمت عملية الابتزاز بها.