مبادرة "إفطارك علينا" التطوّعية تستهدف 18 ألف صائم مع نهاية رمضان

ووزَّعت الحملة في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك أكثر من 4500 وجبة في ثلاث مدن رئيسية وهي الرياض وجدة والدمام، حيث يتم توزيع أكثر من 600 وجبة يومياً، بمعدل 200 وجبة في كل مدينة، للوصول إلى تفطير 18 ألف صائم بنهاية شهر رمضان المبارك.