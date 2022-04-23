مبادرة تطوعية إثرائية للمحتوى الرقمي عن المرأة السعودية

ويعد مشروع "ويكي دوِّن"، مشروعًا تطوعيًّا إثرائيًّا يهدف إلى إثراء المحتوى العربي بالموسوعة العالمية الحرة ويكيبيديا، بالإنشاء أو التطوير أو الترجمة للمقالات، وذلك بالرجوع لأمهات الكتب، وإبراز تاريخ المملكة العربية السعودية وحضارتها وتاريخ وحضارة العالمين العربي والإسلامي، والعمل على تقليل الفجوة بين المستخدمين السعوديين للشبكة العنكبوتية ونسبة المحتوى الرقمي، ونشر مواد تعليمية رقمية عن تاريخ وحضارة المملكة، وتأصيل المواد الرقمية المنشورة عن تاريخها، فيما تنوعت موضوعاته ما بين التاريخ والحضارة والتراث والمعالم والأعلام والسِّير.