مبادرة "طريق مكة".. أولى طلائع حجاج بنجلاديش تغادر مطار حضرة شاه جلال الدولي

غادرت أولى طلائع ضيوف الرحمن المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" في جمهورية بنجلاديش الشعبية اليوم، إلى المملكة عبر صالة المبادرة بمطار حضرة شاه جلال الدولي في العاصمة دكا، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بنجلاديش عيسى بن يوسف الدحيلان، ومشاركة عددٍ من كبار المسؤولين في جمهورية بنجلاديش الشعبية ومنهم وزير الدولة للشؤون الدينية في بنجلاديش محمد فريد الحق خان، ووزير الطيران المدني والسياحة محبوب علي.