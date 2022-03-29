مبادرة "عام القهوة السعودية 2022" حاضرة في مباراة المنتخب الليلة

تسجل مبادرة "عام القهوة السعودية 2022" حضورها في مباراة المنتخب السعودي أمام المنتخب الأسترالي، التي ستقام مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة" في مدينة جدة، من خلال أنشطة تنظمها وزارة الثقافة، وهيئة فنون الطهي، بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.
ويتركز حضور القهوة السعودية في منطقتين رئيستين من ملعب المباراة؛ هما منطقة الـVIP "المنصة"، ومنطقة الجمهور العامة "الواجهة"؛ حيث جُهز ركن للقهوة السعودية في كل منطقة يتضمن عرضًا لطرق إعدادها في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى عزفٍ حي على آلة العود الموسيقية، وحضور حرفيين لصناعة فناجين الخزف؛ لإضفاء تجربة فريدة من نوعها وثرية للجماهير.
وتندرج هذه المشاركة تحت مظلة مبادرة "عام القهوة السعودية" التي أطلقتها وزارة الثقافة مطلع العام الحالي بدعمٍ من برنامج جودة الحياة "أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030"، للاحتفاء بالقهوة السعودية والاعتزاز بها بوصفها عنصرًا ثقافيًا يرتبط بقيم الكرم والضيافة السعودية الأصيلة.