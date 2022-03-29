مبادرة "عام القهوة السعودية 2022" حاضرة في مباراة المنتخب الليلة

تسجل مبادرة "عام القهوة السعودية 2022" حضورها في مباراة المنتخب السعودي أمام المنتخب الأسترالي، التي ستقام مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة" في مدينة جدة، من خلال أنشطة تنظمها وزارة الثقافة، وهيئة فنون الطهي، بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.