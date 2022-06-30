"مبادرته استمرت ٢٢ عامًا".. مدير تعليم شقراء يُكَرّم المعلم العبدالوهاب

كرّم مدير التعليم الدكتور إبراهيم الحسن، المعلم محمد بن سعد العبدالوهاب، بدرع وشهادة تقدير؛ نظير مبادرته التي استمرت ٢٢ عامًا، من خلال تكريم طلابه في الصف الأول الابتدائي نهاية كل عام بهدايا ودراجات هوائية.
حضر التكريم مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية الدكتور عادل الزايدي، ورئيس شؤون المعلمين بالإدارة محمد العصيمي، ومدير المدرسة تركي الرويس، والدكتور عبدالله المقحم.
وثمّن مدير التعليم، تكريم المعلم لطلابه، قائلًا: توجد -ولله الحمد- نماذج مميزة في السلك التعليمي من المعلمين والمعلمات تزخر بهم المدارس ويفتخر بهم الوطن، فهم بحق نماذج يُحتذى به في التربية والتعليم والبذل والعطاء؛ إذ يعملون طيلة العام الدراسي بإخلاص وتَفانٍ دون كلل أو ملل، همهم الوحيد أداء الأمانة والقيام بالمهام الموكلة لهم على أكمل وجه".
وقال: "في ظل التطور الهائل لوسائل الاتصال، والتي قد تؤثر سلبًا على تحصيل الطلاب وتضعف الدافعية للتعلم؛ يأتي دور المعلم في تشجيع وتحفيز طلابه، وخلق بيئة تعليمية مثالية، تجذب الطالب وتبث فيه روح الحماس والمنافسة".
وكان المعلم محمد العبدالوهاب منذ أن عُيّن في ابتدائية "مغيب" التابعة لإدارة تعليم الدوادمي عام 1421هـ، قد أخذ على نفسه عهدًا بتكريم طلابه نهاية كل عام دراسي.
ويفضل "العبدالوهاب" أن يكون التكريم هدايا (دراجات هوائية) لطلابه بالصف الأول الابتدائي طيلة تدريسه الذي استمر لأكثر من 22 عامًا.. وذلك في عادة لم تتغير أو تتبدل رغم انتقاله للتدريس في محافظة شقراء كونه يسكن في المحافظة؛ إذ كرم طلابه في ابتدائية القصب عندما انتقل إليها، ثم واصل تكريم طلابه في مدرسة الإمام أحمد بن حنبل بشقراء.
وبعد استقراره في ابتدائية عثمان بن عفان بشقراء، واصل عادته السنوية.
وفي هذا العام اختلف التكريم؛ فقد كرم المعلم طلاب الصف الأول الابتدائي والصف الثالث الابتدائي بأكثر من 63 هدية ودراجة هوائية.
يرجع ذلك إلى أنه لم يتسنَّ للمعلم تكريم طلاب الصف الثالث -عندما كانوا في الصف الأول عام 2020م- بسبب جائحة كورونا؛ فأحب أن يشملهم التكريم هذا العام أسوة بزملائهم.