"مبادرته استمرت ٢٢ عامًا".. مدير تعليم شقراء يُكَرّم المعلم العبدالوهاب

ويفضل "العبدالوهاب" أن يكون التكريم هدايا (دراجات هوائية) لطلابه بالصف الأول الابتدائي طيلة تدريسه الذي استمر لأكثر من 22 عامًا.. وذلك في عادة لم تتغير أو تتبدل رغم انتقاله للتدريس في محافظة شقراء كونه يسكن في المحافظة؛ إذ كرم طلابه في ابتدائية القصب عندما انتقل إليها، ثم واصل تكريم طلابه في مدرسة الإمام أحمد بن حنبل بشقراء.