مبتعثة من جامعة الجوف تنال منحة بحثية من مكتب وزير الدفاع الأمريكي

حصلت مبتعثة جامعة الجوف لدراسة الدكتوراه في علوم الحاسب بالولايات المتحدة الأمريكية، "بسمة بنت إبراهيم الخنجر"، على منحة بحثية من مكتب وزير الدفاع الأمريكي، وذلك ضمن الأبحاث المدعومة في جامعة فلوريدا أتلانتك الأمريكية.