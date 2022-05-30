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مبتعثة من جامعة الجوف تنال منحة بحثية من مكتب وزير الدفاع الأمريكي

تبحث في "توظيف إنترنت الأشياء في المعارك الحربية"
مبتعثة من جامعة الجوف تنال منحة بحثية من مكتب وزير الدفاع الأمريكي
جامعة الجوف
واس
واس

حصلت مبتعثة جامعة الجوف لدراسة الدكتوراه في علوم الحاسب بالولايات المتحدة الأمريكية، "بسمة بنت إبراهيم الخنجر"، على منحة بحثية من مكتب وزير الدفاع الأمريكي، وذلك ضمن الأبحاث المدعومة في جامعة فلوريدا أتلانتك الأمريكية.

وتجري المبتعثة "الخنجر" حالياً بحثاً عن توظيف إنترنت الأشياء في مجال المعارك الحربية، واستخدام تقنيات أمنية للمحافظة على مواقع المعدات الحربية والجنود، وتأمينها واسترجاعها من الجهات الموثوقة.

وقدمت جامعة الجوف التهنئة للمبتعثة، متمنية لها ولأبناء وبنات الوطن المزيد من التقدم والنجاح.

الولايات المتحدة الأمريكية
جامعة الجوف
وزير الدفاع الأمريكي
بسمة الخنجر
جامعة فلوريدا أتلانتك الأمريكية

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