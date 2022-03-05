متاجر "سبار" تطلق مهرجان "هلت عروض التوفير" قبل شهر رمضان المبارك

أطلقت سلسلة متاجر "سبار" العالمية في السعودية، مهرجان عروضها الموسمي، الذي يتزامن مع قرب شهر رمضان المبارك، والذي تقدم من خلاله العديد من العروض على مختلف المنتجات والأصناف المحلية والمستوردة عالية الجودة، مع توفير خدمة عصرية تتناسب مع احتياجات المتسوق المتميز المتنوعة من المنتجات الطازجة والمواد الاستهلاكية والغذائية، وتشكيلة المخبوزات الطازجة، والمنتجات الطبيعية والعضوية والصحية والخالية من الجلوتين، وأصناف الحبوب والتوابل والمكسرات والفواكه المجففة، إضافة إلى مستلزمات العناية بالمنزل ومنتجات العناية الشخصية، والمنتجات المعبأة مسبقًا، فضلاً عن المنتجات المتنوعة لعلامة SPAR التجارية الحصرية التي تتميز بجودتها العالية وتلبي متطلبات وحاجات المستهلك السعودي بأعلى مستوى خدمة وبأنسب الأسعار.