متاجر "سبار" تطلق مهرجان "هلت عروض التوفير" قبل شهر رمضان المبارك

أطلقت سلسلة متاجر "سبار" العالمية في السعودية، مهرجان عروضها الموسمي، الذي يتزامن مع قرب شهر رمضان المبارك، والذي تقدم من خلاله العديد من العروض على مختلف المنتجات والأصناف المحلية والمستوردة عالية الجودة، مع توفير خدمة عصرية تتناسب مع احتياجات المتسوق المتميز المتنوعة من المنتجات الطازجة والمواد الاستهلاكية والغذائية، وتشكيلة المخبوزات الطازجة، والمنتجات الطبيعية والعضوية والصحية والخالية من الجلوتين، وأصناف الحبوب والتوابل والمكسرات والفواكه المجففة، إضافة إلى مستلزمات العناية بالمنزل ومنتجات العناية الشخصية، والمنتجات المعبأة مسبقًا، فضلاً عن المنتجات المتنوعة لعلامة SPAR التجارية الحصرية التي تتميز بجودتها العالية وتلبي متطلبات وحاجات المستهلك السعودي بأعلى مستوى خدمة وبأنسب الأسعار.
كما توفر متاجر "سبار" تجربة تسوّق فريدة، يستمتع العميل خلالها بأجواء المتجر المميزة وأقسامه المتنوعة، حيث يبدأ رحلة تسوقه بقهوة Censa العالمية الطازجة التي تقدم أجود أنواع القهوة من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى المزايا الخاصة للعملاء الذين يحملون عضوية برنامج الولاء "ماي سبار My Spar"، والذي يؤهلهم للاستفادة من الخصومات والعروض المميزة التي يقدّمها البرنامج للمتسوقين.
يذكر أنّ سلسلة متاجر سبار العالمية تتواجد في أكثر من 48 دولة حول العالم بأكثر من 13,500 متجر في 4 قارات، تقوم بخدمة أكثر من 13 مليون عميل يوميًا في العالم، حيث تستهدف مجموعة السدحان التجارية، المالكة لفروع متاجر سبار العالمية في السعودية التوسع والانتشار بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، لتقديم أفضل الخدمات لعملائها، حيث افتتحت مؤخراً أحدث فروعها في حي النخيل وحي عرقة بمدينة الرياض، ضمن خطتها التوسعية للعام 2022.