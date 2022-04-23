متحدثًا بلسان آلاف المسافرين.. "القحطاني": تضخُّم أسعار تذاكر الطيران الداخلية لا مبرر له ولا رقيب!

وأكد "القحطاني" أنه يدرك تمامًا أهمية ألا تكون هناك رقابة كافية على الأسعار، وضرورة أن يُترك الأمر لقانون العرض والطلب كما يحدث في جميع دول العالم الباحثة عن تعزيز اقتصادها بالطرق المثلى.. ولكنه عاد وقال: "ما ألاحظه أن ممارسات السوق التي نراها اليوم هي ممارسات غير ناضجة؛ إذ نرى أن المستهلك يتحمل فاتورة العزوف عن الرحلات الجوية، ويدفع ثمن ضعف الإقبال على السفر بغلاء أسعار التذاكر. وهذا الأمر غير منطقي، ويتنافى مع أبسط قواعد وأسس حماية المستهلك".