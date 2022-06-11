متحدث "الأحوال المدنية": لا صحة لإلغاء الحجاب في صورة المرأة لـ"الهوية الوطنية"

نفى المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر ما نشرته بعض الصحف والمجتهدين أن الحجاب أصبح غير إلزامي للمرأة، وأكد في اتصال هاتفي على القناة السعودية أنه لم يصدر شيء رسمي من الأحوال المدنية أو من أي جهة رسمية بهذا الشأن.
وبيَّن أن الغلط المثار حول صور النساء في بطاقة الهوية الوطنية كان بسبب مقارنة المادة السابقة التي كان مكتوبًا بها إلزامية تغطية الشَّعر والعنق، التي حُذفت؛ لتكون المادة بشكل عام للرجال والنساء؛ لتكون ضوابط الصورة موحدة.
وقال إن التعديلات وضعت ضوابط للصور الملتقطة والمقدمة في نماذج إجراءات الأحوال المدنية لجميع الفئات، مشيرًا إلى أن الفئات العمرية من سن 10 إلى 14 سنة يمكن تصويرها بدون شماغ أو عقال، أو بدون حجاب أو تغطية الرأس.
وأكمل "الجاسر" أن بعض الفئات المرضية لا يمكن تصويرها بالزي الوطني السعودي كالشماغ لبعض المرضى؛ فالأحوال المدنية تزورهم في المستشفيات والمنازل لتصويرهم، وهذه المادة تعطي صلاحيات للأحوال المدنية بالتقاط الصور المناسبة لهم.
وأوضح أنه تم توجيه جميع الجهات الحكومية بعدم تصوير الهوية الوطنية بحكم التحول الرقمي؛ إذ يمكن التحقق من هوية الشخص من خلال "أبشر"، وتصوير الهوية الوطنية لا يفيد بأي شيء. مؤكدًا أن بطاقة الهوية الوطنية من الأشياء المقدسة التي يجب الحفاظ عليها.
وفيما يتعلق بالبنود الموجودة في بطاقة الأحوال المدنية أشار "الجاسر" إلى أن البنود يتم إضافتها وحذفها حسب الحاجة؛ ففي السابق كان يتطلب وجود الاسم باللغة الإنجليزية، وهناك بنود تتطلب وضعها بحكم التغيرات الاجتماعية بما يخدم المواطن.
واختتم متحدث الأحوال المدنية بأن التعديلات بدأت فور نشرها في الجريدة الرسمية، ومعمول بها حاليًا. مبينًا أن التعديلات تأتي بحكم مراجعة الأحوال المدنية الدائمة للأنظمة واللوائح التي تعمل بها بما يُحسِّن سلاسة العمل، وأيضًا للتسهيل على المواطنين.