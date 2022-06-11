متحدث "الأحوال المدنية": لا صحة لإلغاء الحجاب في صورة المرأة لـ"الهوية الوطنية"

نفى المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر ما نشرته بعض الصحف والمجتهدين أن الحجاب أصبح غير إلزامي للمرأة، وأكد في اتصال هاتفي على القناة السعودية أنه لم يصدر شيء رسمي من الأحوال المدنية أو من أي جهة رسمية بهذا الشأن.